الثقافة: معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 سيلحق إجازة نصف السنة

يتبقى 24 يوما لتسجيل الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، عبر المنصة الإلكترونية للمعرض، حيث فتحت وزارة الثقافة، باب المشاركة في المعرض للناشرين منذ يوم الأحد الماضي، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على أن يستمر فتح باب الاشتراك في الدورة المرتقبة إلى يوم 18 نوفمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لمعرض الكتاب برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

موعد معرض الكتاب 2022

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، مؤكدة أنه سيتم استيعاب كل الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة.

الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وتعقد اللجنة العليا للمعرض، عدة اجتماعات تحضيرية في الفترة الحالية، حيث التقى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، مع الجانب اليوناني لتنسيق استضافة اليونان ضيف شرف الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال «الحاج علي»، لـ «الوطن»، إن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات بدلا من 4 صالات في السنوات الماضية، وستكون الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي، والرابعة لناشري كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية، إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب وإجازة نصف العام الدراسي

تتقاطع فترة إقامة عرض الكتاب 2022، مع إجازة منتصف العام في أيام قليلة، حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 من الشهر نفسه.