مصطفى الفقي يفتتح قاعة المشروعات «micro gallery» بالقرية الذكية

افتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قاعة المشروعات «micro gallery» داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية وهو أحد مراكز قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

أبرز المعلومات عن قاعة المشروعات:

وتعد قاعة المشروعات أو «المايكرو جاليري» ذاكرة عرض لنتاج عمل المركز خلال عشرون عاما في مجال التوثيق الرقمي للحضارة المصرية القديمة والحديثة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المحلية والدولية.

وذلك من خلال سرد مرئي ورقمي لكافة أنشطة المركز منذ تأسيسه من مواقع إلكترونية والإصدارات المطبوعة والكتب، بجانب الأفلام الوثائقية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والفلكلور الشعبي والحرف اليدوية المصرية، بالإضافة إلى سجل رقمي يحتوي على أهم الزيارات الرسمية والجوائز المحلية والدولية.

كما تحتوي القاعة على عدد من التطبيقات مثل حائط المعرفة وهو عبارة عن لوحات يقوم الزائر بتحميل تطبيق على الموبايل أو الأجهزة اللوحية ليتنقل من خلال التطبيق بين عدة مستويات من المعلومات النصية والثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الواقع المعزز «augmented reality» ومن تلك اللوحات كنوز توت عنخ أمون وبردية كتاب الموتى ومعركة قادش ولوحات الفنانين التشكيليين المعاصرين.

مصطفى الفقي يشيد بالمستوى المتطور لقاعة العرض بالقرية الذكية

وأشاد الفقي، بالمستوي المتطور من آلية العرض الرقمية الحديثة والمتطورة لتكون قيمة مضافة لباقي قاعات العرض الموجودة بالمركز مثل قاعة البانوراما الحضارية «CULTURAM» وقاعة فرسان السماء وعروض الهولوجرام.

وفي سياق آخر يستعد الدكتور مصطفى الفقي، لإهداء مكتبته الخاصة لمكتبة الإسكندرية، والتي تضم نحو 10 آلاف كتاب ويجري حاليًا تجهيز ركن خاص لمكتبة الفقي بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام حفلًا خاصًا سيتحدد موعده لاحقًا لتضاف مكتبة الفقي إلى مكتبات الشخصيات العامة التي تبرعت بمكتباتها لمكتبة الإسكندرية، ومن أبرزها ركن لمكتبة محمد حسنين هيكل وركن لمكتبة الفنان نور الشريف.