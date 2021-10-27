المالية: خطوات ثابتة لـACI بعد شهر من تطبيقه بالموانئ البحرية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تسير بخطى ثابتة منذ بدء التطبيق الإلزامي مطلع أكتوبر الحالي بالموانئ البحرية، وجار التعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تُواجه مجتمع الأعمال، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يحقق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، ويخفّض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، كما يشجع الصادرات المصرية، ويسهّل حركة التجارة ويحفز الاستثمار، ويحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

عدد المستوردين في ACI تجاوز 11 ألفًا.. واستصدار أكثر من 80 ألف رقم ACID

وأوضح وزير المالية بحسب بيان عنه، أنّ هناك إقبال متزايد من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم 11 ألفًا، وجرى استصدار أكثر من 80 ألف رقم ACID، وسجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

السماح بتعديل بعض بيانات الشحنة بعد صدور رقم ACID وقبل الشحن

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنّه تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجديدة ACI، جرى السماح بإمكانية تعديل القيمة المقر عنها، وميناء الشحن والوصول والنظام الجمركي، وكميات الشحنة وأوزانها ووحداتها، ومقدم البيان، وإضافة فاتورة، وبند جمركي جديد؛ وذلك بعد صدور رقم ACID وقبل الشحن، لافتًا إلى أنّه بعد تعديل البيانات يتم إصدار نفس رقم الـACID مميزًا بالحرف M ويتم الالتزام بوضع الرقم الجديد على مستندات الشحنة.

للمستورد والمصدر الأجنبي ووكيل الشحن الحق في الاستعلام عن صلاحية رقم ACID على «نافذة»

وأوضح أنّه يمكن للمستورد والمصدر الأجنبي ووكيل الشحن الاستعلام عن صلاحية رقم «ACID» على بوابة «نافذة» قبل الشحن، بينما يتاح للوكيل الملاحي الأجنبي الاستعلام عنه عند تمام الشحن، مشيرًا إلى أنّه يجب إثبات رقم ACID على الفواتير التجارية ومستندات الرسالة، وليس على أوراق منفصلة، وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وأضاف أنّه إذا كانت «الحاوية» بها بضائع مشتركة لأكثر من مستورد وتخضع كل منها لنظام جمركي مختلف، يتم الحصول على رقم «ACI» لكل شحنة من حسابها على «نافذة» وعند الوصول يتم تفريغ الشحنة ويعامل كل رقم «ACI» حسب نظام الإفراج المطلوب، وحال التعاقد على كمية كبيرة يتم شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج «4» واحد، يجب على المستورد إرسال فاتورة لكل شحنة على حدة، ويتم الحصول على رقم تسجيل مسبق ومنفصل.

أشار إلى أنّه بالنسبة لعمل التفويض الإلكتروني من صاحب الشأن إلى شركة التخليص من خلال منصة «نافذة»، يتم التفويض من حساب صاحب الشأن مع ذكر الرقم الضريبي لمكتب التخليص وليس رقم الرخصة وعليه يمكن للحسابات التابعة لمكتب التخليص اختيار صاحب الشأن من خلال قائمة المستوردين عند طلب الحصول على الرقم التعريفي «ACID».

ردود فورية لـ7500 استفسار حول منظومة «ACI»

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، استمرار عقد اللقاءات التعريفية بالمنظومة الجديدة مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال فى مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تلقينا عبر الواتس آب برقم: 01222200899، والبريد الإلكتروني: ACI.Support@Customs.gov.eg أكثر من 7500 استفسار حتى الآن، وتم الرد الفوري عليها.