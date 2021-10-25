«الصحة العالمية»: يجب تعليق حقوق الملكية الفكرية لـ لقاحات كورونا

قالت منظمة «الصحة العالمية»، أمس الأحد، إن البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد، مشيرة إلى أن هدف المنظمة يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية 2021.

وأوضح رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الفيروس سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه، وهذا في يد البشرية، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد «جيبريسوس»، على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد لقاح كورونا، بأفعالها.

جيبريسوس: من الضروري تعليق حقوق الملكية الفكرية لـ اللقاحات

ودعا المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، الدول التي وصلت إلى هذا المؤشر لتوفير الأدوية في إطار آلية «كوفاكس»، مضيفا أنه من الضروري تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات من أجل القضاء على الفيروس.

وارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، وسجلت الإصابات 244405469 حالة، فيما بلغت وفيات الفيروس 4963325 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 221415130 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 733834 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الأحد، 77933 إصابة بـ«كورونا» و1834 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45316210 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 733834 حالة.‏

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 39962 إصابة بـ«كورونا» و72 وفاة، موضحة في بيان، أن مجموع الإصابات في البلاد بلغ 8773674 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ «كورونا»، إلى 139533حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت وزارة المالية البريطانية، إن الميزانية التي من المقرر أن يطرحها ريشي سوناك، الأسبوع الجاري ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني «8.1 مليار دولار» لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة من أجل تقليص قوائم الانتظار، التي تسبب فيها «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واوضحت «المالية» البريطانية، أن يأتي علاوة على حزمة بـ8 مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي. وتضم 2.3 مليار جنيه إسترليني لخدمات الاختبار و2.1 مليار جنيه لتحسين التكنولوجيا التي تدعم الخدمة الصحية و1.5 مليار جنيه إسترليني لزيادة طاقة الأسرة.

البحرين تعلن عدم تسجيل أى وفاة بـ«كورونا»

عربيا، سجلت مملكة البحرين، 45 إصابة جديدة بـ«كورونا»، فيما لم تسجل البلاد، امس الاحد، أي حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 46 شخص.

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 276571 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ «كورونا» إلى 1393 حالة.

واشارت الوزارة البحرينية، إلى ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 274519 حالة.