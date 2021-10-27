شلل مروري بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة في وقت الذروة

شهدت جميع محاور القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الذروة الأولى، حالة من الشلل المروري في جميع الميادين، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وجميع شوارع العاصمة القادمة من الطرق السريعة.

حملات مرورية

ورغم وجود رجال المرور على الطرق السريعة، لشن حملات مرورية لضبط المخالفات، وتنظيم الحالة المرورية إلا أن كان هناك كثافات مُتحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وتباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، وعلي ناحية أخري الطريق الدائري نزلة المؤسسة بمحافظة القليوبية، وصولاً بالمرج والسلام.

كثافات مُرورية متحركة

كما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، كثافات مُرورية متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.