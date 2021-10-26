تفاصيل جريمة متحرش أكتوبر.. متهم بارتكاب فعل فاضح في ميدان الحصري

كانت تقف في ميدان الحصري، تنتظر سيارة ميكروباص تقلها إلى منزل أسرتها في القليوبية، عقب انتهاء يومها الدراسي بالجامعة، لكنها فوجئت بشاب يتحرش بها لفظيًا وبعد ذلك أشار إليها بيديه في «حركة فاضحة»، لتخرج هاتفها وتصوره، ثم توجهت إلى قسم شرطة أول أكتوبر وحررت محضرًا ضد الشاب الذي عُرف لاحقًا بـ«متحرش أكتوبر»، وألقت مباحث الجيزة القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الفعل الفاضح.

حبس متحرش أكتوبر

وسلمت طالبة أكتوبر فيديو التحرش الذي وثقت به جريمة «متحرش أكتوبر» إلى المباحث، وتمكنت في غضون ساعات من القبض على المتهم وبمواجهته بالواقعة اعترف بتفاصيلها، فحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة الفعل الفاضح، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

ميدان الحصري

وبينت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم تحرش جنسيًا بطالبة جامعية في إحدى جامعات أكتوبر عندما شاهدها تقف في ميدان الحصري وواصل جريمته بأن أشار إليها بيده إشارة جنسية صريحة، وأن الطالبة تمكنت من تصويره بالفيديو، قبل أن تتوجه إلى مباحث الجيزة لتحرير محضر بالواقعة.

فعل فاضح من متحرش أكتوبر

وقالت الطالبة، في محضر الشرطة، إنها كانت في طريقها إلى منزل أسرتها وفجأة وجدت شابًا ينظر إليها وقت وقوفها في ميدان الحصري، وعندما تحركت من مكانها للبعد عنه، فوجئت به يلاحقها ويشير إليها بإشارة جنسية، وهو يوجه إليها ألفاظًا جنسية صريحة، وأنها نجحت في تصويره بالفيديو ووثقت الجريمة قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ضد متحرش أكتوبر.