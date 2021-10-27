الأرصاد: طقس الإسكندرية مشمس أغلب الأوقات.. ورياح هادئة نهارا باردة ليلا

برياح هادئة نهاراً باردة ليلاً، يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حالة من التقلب، حيث يكون الجو مشمسا أغلب الأوقات مع توقعات بهطول أمطار خفيفة، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مما دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد إلى 50% ونزول عدد من سيارات الطوارئ في الشوارع، وذلك بعد وصول التوقعات.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وتصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية إلى 28 درجة مئوية، على الرغم من ارتفاعها الطفيف عن الأيام الماضية، إضافة إلى ثبات درجة الرطوبة عن 61% لعدة أيام؛ مما يشير إلى وجود نسبة رطوبة في الجو، مع ارتفاع سرعة الرياح إلى 21 كم/ ساعة، والذي ترتب عليه هبوب رياح باردة وارتفاع موج البحر نسبياً، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 10% في المحافظة.

الاستعداد لموسم الشتاء في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم الاجتماع مع قطاعات المشروعات والتخطيط والتشغيل والصيانة والإدارة العامة للطاقة، لبحث موقف المشروعات الجاري العمل عليها وموقف محطات الرفع بالمناطق ضمن استعدادات المدينة لموسم الشتاء، وتم عرض مناورات لبعض محطات الرفع بمناطق شرق المدينة أثناء النوات وإجراءات التشغيل المقترحة لتخفيف التصرفات الواردة أثناء النوات.

وشدد على ضرورة الصيانة الدورية والتشغيل الأمثل للمحطات والتطهير المستمر للشبكات والمجمعات، وأضاف أن العمل يجري حاليا على قدم وساق عن طريق حلول بديلة ومبتكرة للتغلب على صعوبات تصريف المياه بالشكل الأمثل.‏