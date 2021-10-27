الصحة تقدم تيسيرات لغير المسجلين إلكترونيا للحصول على لقاح كورونا: توجه للوحدة الصحية

في ظل تشديدات الوزارة والهيئات ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على ضرورة تلقي لقاح كورونا، ومنع دخول العاملين والطلاب أيضا إلى الجامعات دون تلقيه، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، وهو المتاح من خلال موقع وزارة الصحة والسكان إلكترونيًا.

ولكن هناك من يجدون صعوبة في التسجيل أو لا يعرفون خطوات ذلك، لذا قدمت وزارة الصحة عدة تيسيرات في هذا الصدد ولمن لم يحالفه الحظ للتسجيل عبر موقع وزارة الصحة.

كيف تحصل على لقاح كورونا في حال عدم تسجيلك إلكترونيا؟

ويمكن للشخص الراغب في تلقي لقاح كورونا، التوجه للوحدات الصحية، حيث تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا، ويمكنهم الحصول على اللقاح على الفور.

كل ما عليك هو إحضار بطاقتك الشخصية والقائمين على الأمر بالوزارة سيتولون مهمة التسجيل في مركز التطعيم وتتم مراجعة البيانات من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره.

وبعدها يتم الحصول على اللقاح ويتم التسجيل أنك حصلت عليه ويتم إعطائك شهادة بذلك، ويدون بها تاريخ حصولك على اللقاح وموعد تلقي الجرعة الثانية.

ماذا تفعل في حال تسجيلك على موقع وزارة الصحة ولم تصلك رسالة

ويواجه الكثيرون مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، ولكن هناك حل لذلك فكل ما على الشخص الذي يواجه هذه المشكلة، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على موقع وزارة الصحة من هنا وتسجيل الاسم، ورقم تسجيل تلقي اللقاح، وكتابة تفاصيل المشكلة.

وعلقت وزارة الصحة عبر موقعها «في حال واجهتك أي مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، برجاء كتابة رقم التسجيل، وسنقوم بحل المشكلة».