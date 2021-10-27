«التعليم» تشدد على ضرورة الالتزام بآخر موعد لتلقي المعلمين لقاح كورونا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، جاء فيه: «أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، الذى يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعتمدة لهذا الغرض، يجب اتخاذ اللازم بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء».

15 نوفمبر آخر فرصة لدخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح

وطالبت الوزارة من المديريات التعليمية بالتنبيه واتخاذ الالتزام بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ التعليمات، وهي كالتالي:-

-التأكيـد علـي كـافـة العـاملين بمـديريتكم والادارات التعليميـة والـمـدارس والـذين لـم يتلقـوا أيـة جرعـة مـن جرعـات التطعـيـم مـن المسجلين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم، وذلـك قبـل 15 نوفمبر الذي أقره رئيس مجلـس الوزراء.

- التأكيد على كافـة العاملين بمديريتكم والإدارات التعليمية والمدارس والـذين لـم يتلقـوا الجرعـة الثانيـة مـن جرعات التطعيم الالتزام بالمواعيد المقررة للجرعة الثانية.

التعليم تطالب المعلمين بالالتزام بالمواعيد المقررة للجرعة الثانية للقاح

- التنبيه على كافـة العـاملين بمديريتكم والإدارات التعليمية والمدارس والذين لم يسجلوا لتلقي التطعيم بسرعة التسجيل.

- إعداد تقريـر إحصائي يـومي لمتابعـة عملية التطعـيـم وموافاة الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية.

- إعداد تقريـر بموقـف كـل مديرية تعليميـة مـن حيـث مـن تلقـوا «جرعـة واحـدة - جـرعتين)، والـذين فـي انتظار التطعـيم، وجـار التسجيل وفـق آخـر إحصاء وارد من مديريتكم بتاريخ 18ـ10 ـ2021.