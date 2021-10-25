ماذا تفعل لو سجلت على موقع لقاح كورونا ولم تصلك رسالة تأكيد؟

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا؛ لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل والاسم والمشكلة التي تواجه الشخص، على الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.

رابط حل مشكلة تأخر رسالة تحديد موعد الحصول على لقاح كورونا

وأوضحت الصحة، أنه يمكن للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على الرابط من هنـــا، وتسجيل الاسم، ورقم تسجيل تلقي اللقاح، وكتابة تفاصيل المشكلة المراد العمل على حلها.

وتابعت الصحة: «في حال واجهتك أي مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، برجاء كتابة رقم التسجيل، وسنقوم بحل المشكلة».

معلومات حول لقاح فيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عدة معلومات حول لقاح فيروس كورونا، وهي:

ـ اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة عليه تحت الاستخدام الطارئ.

ـ يقلل لقاح فيروس كورونا من فرص الإصابة بعدوى «كوفيدـ 19» ويقلل من شدة الأعراض.

ـ ضرورة الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقي اللقاح.

ـ اللقاح مجاني للمصريين وغير المصريين.

ـ يمكن أخذ اللقاح من عمر سنة.

ـ وأوضحت الصحة أن اللقاح يعد خطوة لحماية المتلقي، ومن حوله من الإصابة.

أعراض جانبية تظهر لمتلقي لقاح فيروس كورونا

كما أشارت الوزارة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية، إلى الأعراض الجانبية التي تظهر لمتلقي لقاح فيروس كورونا وهي:

ـ أعراض جانبية موضعية في مكان الوخز منها، الاحمرار، التورم، الحكة.

ـ أعراض جانبية عامة بالجسم منها التعرق، وارتفاع درجة الحرارة.

ونفت الصحة وجود احتمالية للإصابة بالفيروس بعد أخذ اللقاح لأنه يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا.