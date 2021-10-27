محافظ الجيزة يتفقد سير العمل في مستشفيات البدرشين والحوامدية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفيات البدرشين المركزي والحوامدية العام، في إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحي، لضمان انتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أي معوقات.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ورعاية حالات كورونا، إلى جانب العيادات الخارجية بالمستشفيات، للتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

تفقد أماكن إعداد الطعام ووجبات المرضى

كما حرص المحافظ على تفقد أماكن إعداد الطعام والوجبات للمرضى بالمستشفيات (المطبخ)، موجها بالاهتمام الكامل بالوجبات المقدمة للمرضى وحالة النظافة بالمكان وتقديم الخدمة على أكمل وجه.

وشملت جولة المحافظ تفقد الصيدلية الخاصة بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة المتابعة الدورية لتوافر عقاقير الأنسولين والأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي بالكميات المناسبة، بالإضافة إلى وجود احتياطي إضافي من الأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما تضمنت الجولة تفقد مستشفى الحوامدية العام والمخصص لعزل حالات كورونا، ومعاينة أقسام الرعاية الخاصة بالحالات المصابة للاطمئنان على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد مركز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى الحوامدية ومدى إقبال المواطنين لتلقي التطعيم، حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح، موجها بدعم المركز بأجهزة حاسب آلي إضافية للإسراع من وتيرة تسجيل الحالات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

التواصل مع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

وحرص المحافظ على التواصل مع المواطنين المتلقين للقاح، مؤكدا لهم أن الدولة حرصت على توفير اللقاحات بكميات وفيرة حرصا على سلامتهم، كما استمع إلى المواطنين للتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم موجها بسرعة حلها.