محافظ الجيزة يتابع تنفيذ حملة الكشف عن التقزم والأنيميا لطلاب ابتدائي

واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس والوقوف علي الالتزام بالإجراءات والضوابط، التي تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات.

وتفقد المحافظ مدرستي «ميت رهينة الابتدائية» و«الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم الثانوية المشتركة» بمركز ومدينة البدرشين.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية والتواصل مع الطلبة والمدرسين للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ونسب الحضور والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

تنفيذ الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والتقزم لطلبة المرحلة الابتدائية

وتابع المحافظ فعاليات تنفيذ الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والتقزم لطلبة المرحلة الابتدائية موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بحالة النظافة والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لضمان سلامه الطلاب.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة البدرشين بمواصلة مجهودات رفع المخلفات من محيط المدارس، والتأكد من حالة النظافة مع رفع أي إشغالات أولا بأول، والتأكد من وجود الأغطية على بالوعات الصرف وأعمدة الإنارة حفاظا على السلامة العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، ومحمود زين، رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.