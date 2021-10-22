محافظ الجيزة يوجه بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتعديات على الطرق

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، بالمتابعة الدورية مع هيئة النظافة لضمان الحفاظ على نظافة المنطقة، مع المتابعة اليومية لمجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والانتظار الخاطئ للمركبات على الأرصفة.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة للحالة العامة للطرق والمحاور بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة.

كما تفقد المحافظ، شارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع 306 بحي الدقي؛ لمعاينة حاله الباكيات والمطاعم الحضارية الموجودة به.