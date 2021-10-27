إزالة 94 حالة تعد على مساحة 7 آلاف متر مباني و3 أفدنة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 94 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف متر

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 94 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف و659 متر مباني و3 أفدنة و9 قراريط بنطاق المحافظة.

إزالة 78 حالة تعدي بالبناء المخالف

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 78 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحه 7 آلاف و659 متر مباني وإزالة 16 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 3 فدان و9 قيراط في مراكز «ههيا - فاقوس - كفر صقر - الزقازيق - أبو حماد - ديرب نجم - أولاد صقر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 98 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحه 12 ألف مباني

وفي وقت سابق، شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة لإزالة 98 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 12 ألفا و19 متر مباني وإزالة 9 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 64 فدانا و18 قيراطا، وذلك في مراكز «ههيا - الابراهيمية - فاقوس - كفر صقر - منيا القمح - بلبيس - الحسينية - أولاد صقر - صان الحجر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.