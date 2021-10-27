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محمود مسلم

«سيدات مصر» تعقد لقاءها السنوي في أبوظبي

كتب:

الوطن
11:52 ص | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن جمعية سيدات مصر في أبوظبي عقدت اللقاء الترحيبي السنوي في فندق سانت ريجيس الكورنيش بالتعاون مع مستشفى الريم.

وقد تشرفت الجمعية بحضور نسرين فتحي حرم الملحق العسكري، وحنان شاهين الملحق العمالي، وزينب حرم مساعد الملحق العسكري، والمستشار أسامة حمدي بسفارة جمهورية مصر العربية، والدكتورة ماريا رمسيس حرم القس بيشوي، والدكتورة هايدي فهمي حرم القس إبرام من كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوظبي .

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