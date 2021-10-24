8 أيام بحث عن جثة طالب بنها الغريق.. «غواصون من 5 محافظات»

تواصلت عمليات البحث والتمشيط بفرع النيل بدمياط في قرية «كفر طحلة» مركز بنها لليوم الثامن علي التوالي، للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال الغارق في المنطقة منذ الأحد الماضي وسط عمليات بحث وتمشيط واسعة من فرق الإنقاذ النهري بمديريات أمن القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية، وفرق «غواصين الخير» من محافظات الإسكندرية والغربية والفيوم والشرقية والمنوفية، بالتنسيق مع إيهاب المالحي رئيس فريق «غواصين الخير» على مستوى الجمهورية، بجانب الدفع بكراكة عملاقة من الري لتطهير مكان الغرق من الأشجار والحشائش لكشف القاع أمام عمليات التمشيط.

ملابس وهاتف محمول آخر ما شاهدته أسرة الغريق

في سياق متصل، نفت أسرة محمد عزت بلال، طالب بنها الغريق، ما أثير عن أنه لم يتعرض للغرق، مشيرةً إلى أن آخر ما شاهدوه على الشاطئ فور وصولهم عقب إعلان أصدقائه المرافقين له غرقه الأحد الماضي، كانت ملابسه وهاتفه المحمول، وأكد أصدقاؤه أنه خلع ملابسه قبل نزوله للمياه للاستحمام مع زملائه، وأنه تعرض للغرق وحاول اثنان منهم إنقاذه ولم يستطيعا.

غواصون من 5 محافظات يشاركون في البحث

و قال محمد إبراهيم، عم الطالب، إن عملية البحث يشارك فيها غواصون من 5 محافظات، هي «الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية»، كما تم الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش لتسهيل عملية البحث وسط المياه بجانب جهود فرق الإنقاذ النهري بالمحافظات على فرع دمياط من منطقة الحادث ببنها وحتي قناطر زفتى.

وأوضح عم طالب بنها الغريق، في بث مباشر مع جريدة «الوطن»، أن الجميع يأمل ظهور الجثة حتى تستطيع الأسرة دفنها، ويرتاح قلب والده المكلوم، مطالبًا بسرعة البحث عن الجثة، ومناشدا الجهات المختصة والمسؤولين بالدفع بأجهزة حديثة والاستعانة بالضفادع البشرية واللانشات المزودة بأجهزة كشف القاع والسونار الحديث حتى تسهل من عمليات انتشال الجثة.

مسؤولو عمليات الإنقاذ والتمشيط: المنطقة وعرة

فيما تحاول قوات الإنقاذ النهري و«غواصين الخير» على مستوي الجمهورية الوصول لجثمانه، فالمنطقة وعرة حسب تعبيرهم، وسط مطالبات الأهالي بالاستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث، إذ تقرر الدفع بمعدات إنارة قوية تحت الماء للتغلب علي ظلام المياه في هذه المنطقة والتي تعيق عمليات البحث خلال الأيام الماضية.

وكانت قرية «كفر طحلة» مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، شهدت غرق شاب يدعى محمد عزت، الطالب بالصف الثاني الثانوي، بعد أن نزل للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل فرع دمياط، إلا أنه تعرض للغرق، وتجري أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي وحتى اليوم.