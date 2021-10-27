خطوات معادلة الدرجة العلمية من «الأعلى للجامعات»

في خطوة إيجابية من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، كشف المجلس عن كيفية وخطوات إجراء معادلات الدرجة العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، المتمثلة في توثيق الشهادات والمستندات الخاصة بالطالب والتي سبق الحصول عليها من الجهة التي منحته الدرجة العلمية، والتقدم بالمستندات المطلوبة والنموذج المختص بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وإرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة بالبريد الإلكتروني إلى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتجميع الوثائق والمستندات المطلوبة وتحميلها على الموقع الإلكتروني للمجلس، ودفع الرسوم المطلوبة، وإرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بالدرجة العلمية مع استمارة الطلب، ومتابعة إجراءات المعادلة من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات على الإنترنت على نفس موقع المجلس.

وعن المستندات المطلوية لمعادلات الدرجة العلمية من الأعلى للجامعات، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية انها تتمثل في الآتي:

خطوات معادلات الدرجة العلمية من الأعلى للجامعات

- شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- بيان المقرارات الدراسية لمرحلة الليسانس او البكالوريوس.

- شهادة الامتياز أو ممارسة المهنة بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس وقبل دراسة الماجستير إن وجدت.

- وفي حالة الحصول على الماجستير أو شهادة الماجستير أو بيان المواد الدراسية للماجستير متضمنا عدد الساعات والتقديرات لكل مادة رسالة الماجستير على قرص مدمج.

- دليل الجهة المانحة للشهادة «جامعة - كلية - معهد - أكاديمية»، ويتضمن الجزء الخاص بشروط القيد والحصول على الشهادة والمحتوى العلمي للمقرارات الدراسية.

أوراق معادلات الدرجة العلمية من الأعلى للجامعات

- خطاب من الجهة المانحة للشهادة يفيد الانتظام بها طوال فترة الدراسة «يستثنى من ذلك الدراسة عن بعد والطالب الحامل للجنسية الدولة المانحة».

- خطاب من الجهة المانحة للشهادة يفيد الانتظام بها طوال فترة الدراسة «يستثنى من ذلك الدراسة من بعد والطالب الحامل للجنسية الدولة المانحة».

- صورة طبق الأصل من جواز السفر يتضمن كل التأشيرات للإقامة بالدولة الموجود بها مقر الجهة المانحة مع الأصل للاطلاع عليه: «يستثنى من ذلك الدراسة من بعد والطالب الحامل لجنسية الدولة المانحة».