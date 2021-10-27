ضمن حياة كريمة.. الكشف على 1700 مريض في قافلة طبية بالزقازيق

أطلقت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية نشوة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، لمدة يومين، واتخذت خلالها الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتباع أساليب مكافحة العدوي الحديثة، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع عيادات القافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

رعاية صحية للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة

وجاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الكشف الطبي المجاني على 1700 مريضا

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن» كما أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1700 مريضا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وعقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.