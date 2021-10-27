النقل: 57 محطة لـ«الأتوبيس الترددي» على الطريق الدائري

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنه تم الانتهاء من تحديد محطات الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري، مضيفًا أن عدد المحطات 57 محطة تبدأ من محطة المشير طنطاوي مرورًا بمحطات مؤسسة الزكاة ومصرف بلبيس وعزبة الجزيرة والمرج ورشاح الخصوص ومتولي الشعراوي وتحيا مصر ونهاية بمحطة مدخل التجمع»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري.

مصدر: حددنا محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الأتوبيس الترددي «BRT»، والذي يعمل نهاية 2022 على الطريق الدائري سيكون بدلًا للميكروباص، وسيقدم خدمة ممتازة لجموع الركاب.

وأشار المصدر، إلى أن العمل يسير بخطوات متميزة في تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مضيفًا أنه لا يوجد أي معوقات تؤثر على انتظام العمل داخل المشروع.

وأكد المصدر، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري بالكامل خلال أعمال تطويره لرصد المتجاوزين وتقليل حوادث السيارات، منوهًا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير توسعة الدائري وتضع الرتوش النهائية للانتهاء من المشروع، ما يعمل على تحقيق سيولة في الحالة المرورية وعدم حدوث أي اختناقات مرورية.

مصدر: تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري لرصد المتجاوزين

وقال المصدر، إن الأتوبيس الترددي «BRT»، سيمثل نقله نوعية متميزة على الطريق الدائري، موضحًا أن جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سيتم إرسال رسالة على تليفونه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها.

وأكد المصدر، أن الوزارة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات على الطريق الدائري بعد تطويره، وأن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير جميع الطرق والكباري في مختلف محافظات الجمهورية، لخدمة جميع الركاب المسافرين، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.