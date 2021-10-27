مدير مشروع الطريق الدائري يكشف موعد الانتهاء من تطويره

كشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، عن الموعد النهائي للانتهاء من تطوير الطريق الدائري، قائلا: «الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية ديسمبر 2021.. والتطوير سيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى»، إضافة إلى منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، وسيتم تشغيل بدلا منه أتوبيسات «BRT»، حيث جارٍ إنشاء حارات ومسارات ومحطات الأتوبيسات الترددية.

سليمان: الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية ديسمبر 2021

وقال سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطريق الدائري يتم تطويره طبقا للمواصفات العالمية، وأنه سيعمل على القضاء نهائيا على الازدحام والاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، موضحا أن العمل يسير بخطوات ثابتة في تطوير وتوسعة الطريق الدائري، منوها بأنه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، مطلع يناير 2022.

ممدوح سليمان: الطريق الدائري يتم تطويره طبقا للمواصفات العالمية

وأوضح مدير مشروع الدائري، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء نهائيا من تطوير الطريق الدائري، مؤكدا أنه يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم مواقع العمل والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع، علاوة على التزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

سليمان: نعمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير الطريق الدائري

وأشار سليمان، إلى أن خطة تطوير الطريق الدائري وتوسعته تشمل إعادة تخطيطه بالكامل بما في ذلك المطالع والمنازل الحالية، مع تخصيص حارتين منعزلتين في المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية التي ستعمل بالكهرباء المخطط تسييرها على الدائري بعد انتهاء تطويره وتوسعته، مضيفا أنه مخطط مع تسيير الأتوبيسات الترددية منع سير الميكروباص تماما على الطريق الدائرى، منوها بأن «الدائري» سيكون مراقبا بالكامل بعد انتهاء تطويره بشبكة كاميرات لإحكام السيطرة المرورية عليه ضمن نظام النقل الذكي الذي سيتم تطبيقه على الطرق السريعة، كما سيتم تنفيذ شبكة إنارة جديدة على طول مسار الطريق لإنارته ليلا لمواجهة الحوادث التي تقع عليه وتغيير شكل الطريق.