تحديد مسارات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.. 5 أمتار من كل اتجاه

أعلن المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، الذي تنفذه وزارة النقل، انتهاء تحديد مسارات الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري، والتي ستكون بديلة للميكروباص، مؤكدا أنّ المسار محدد بـ5 أمتار من كل اتجاه منتصف الطريق، وأنّ الأتوبيسات الترددية ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، والعمل يسير بخطوات جبارة لإتمام تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

الأتوبيس الترددي BRT يمنع ظهور الميكروباص على «الدائري»

وقال سليمان لـ«الوطن»، إنّ الأتوبيس الترددي «BRT» سيعمل بنظام المحطات، ويقدّم خدمات مميزة لجمهور الركاب، ويمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري مطلع يناير 2022، مؤكدا أنّ أعمال التطوير تهدف لتخفيف الزحام المروري في القاهرة الكبرى، والقضاء على الاختناقات المرورية، حيث يتم تطوير الطريق الدائري طبقا للمواصفات العالمية.

إجراءات صارمة في مواقع مشروع تطوير «الدائري» لمواجهة كورونا

وأضاف مدير مشروع الدائري، أنّ هناك إجراءات صارمة تُنفذ في مواقع مشروع تطوير الطريق الدائري لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن التزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين، بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين.

معلومات مهمة عن الأتوبيس الترددي BRT.. بديل الميكروباص على الطريق الدائري

1- يعتمد الأتوبيس الترددي BRT على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصصة.

2- يساعد الأتوبيس الترددي BRT على الحد من التلوث البيئي ويعمل عن طريق الكهرباء.

3- الأتوبيس الترددي BRT سيكون بديلا للميكروباصات على الدائري.

4- يهدف الأتوبيس الترددي BRT لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

5- يهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري.

6- تخصيص محطات عند التقاطعات الرئيسية لأتوبيسات الترددي السريع على الطريق الدائري.

7- لن يسمح لأي ميكروباص بالسير على الطريق الدائري مرة أخرى مطلع يناير 2022.

8- تغطية الطريق الدائري بالكامل بكاميرات مراقبة، لمراقبة حركة السير وإحكام السيطرة على الطريق.