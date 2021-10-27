تباين مؤشرات البورصة.. و«إيجي إكس 30» يرتفع وحيدا

شهدت الساعة الأولى من تداولات البورصة اليوم الأربعاء، تباين في أداء المؤشرات، ليرتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيداً بنسبة 0.73%، عند مستوى 11339.08 نقطة.

حركة المؤشرات

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.08%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2236.97 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.64%، عند مستوى 3225.33 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 50

فيما تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.21%، عند مستوى 2076.09 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 492.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 223 مليون سهم، عبر تنفيذ 15.546 ألف صفقة.

ارتفاع 37 سهما

وشهدت الأسهم بعد مرور ساعة من بداية الجلسة التداول 181 سهمًا، إذ ارتفع 37 سهمًا فقط، فيما انخفض 66 سهمًا، واستقر 78 سهمًا دون تغيير.

ولا يزال السوق يترقب ما سيتمّ اتخاذه بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل وزارة المالية، وهل سيتم تطبيق الضريبة بداية العام الحالي أم سيكون هناك نظر في تطبيقها؟ حيث ظهرت آثار الحديث عن تطبيق الضريبة على السوق وسط مطالب بإلغائها.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، في حال استمرت عمليات جني الأرباح من المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات المقاومة الرئيسية، سيختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الأول عند 11200 ثم 11100 نقطة.

وأضاف أنّه حال الاستمرار في الأداء السلبي، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200، أما في حالة انخفاض حدة الهبوط والعودة مرة أخرى إلى الصعود بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2300 ثم 2360 نقطة.