محمد فريد: البورصة تربح 12 مليار جنيه في ساعتين بفضل إلغاء مد حالة الطوارئ

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخي أمس، بإلغاء مد حالة الطوارئ، انتعشت مؤشرات البورصة انتعاشًا كبيرًا، لتربح 12 مليار جنيه في ساعتين، كما قفز مؤشر البورصة 2.5% في منتصف تداولات اليوم، وكان هناك 9 مليارات جنيه مكاسب أول ساعة في تداولات اليوم.

انتعاش مؤشرات البورصة

وأضاف «فريد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، أن إلغاء حالة الطوارئ، يُعد رسالة للعالم على مختلف الأصعدة، ويعكس مدى الأمان والاستقرار داخل المجتمع المصري، موضحًا أن البورصة تتفاعل مع إلغاء مد حالة الطوارئ الذي نتج عنه نقلة نوعية في النشاط اليومي للبورصة، «شهدنا اليوم اهتماما كبيرا بالتداول في أسهم البورصة المصرية ونشاطا غير اعتياديا على مختلف أنواع الأسهم من قبل المستثمرين خاصة الأجانب».

استقرار مؤسسات الدولة

وأوضح رئيس البورصة المصرية، أنه كلما استقرت مؤسسات الدولة مع استمرار الإصلاحات المصرية والطروحات، ستكون التوقعات طيبة، واصفًا قرار السيسي بعدم مد حالة الطوارئ بأنه قرار تاريخي انعكس على الوضع الاقتصادي، ويعكس حالة الاستقرار الذي تعيشه الدولة على كل المستويات.

استثمارات مؤسسية

وتابع: «الاهتمام كان بسوق المال، وليس بسهم بعينه أو سهمين، ولكن بعدد كبير من الأسهم خصوصًا المكونة للشركات الكبيرة ذات الأحجام الأكبر نسبيا والمقيدة في البورصة المصرية، والاستثمارات الجديدة هي استثمارات مؤسسية».