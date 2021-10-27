جامعة أسيوط تفتتح المعرض الفنى للرسم بقصر الثقافة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الفنون الجميلة معرض «فناني أسيوط» والذى نظمه قصر ثقافة أسيوط ضمن الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليتى الفنون الجميلة والتربية النوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوى، حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بالنواحى الفنية والثقافية والمتضمنة مشاركتها فى العديد من المعارض الفنية التى تبرز أثر الفنون ودورها فى تجسيد الواقع تجسيداً صادقاً ومعبراً عنه، مشيراً إلى أن الجامعة تزخر بالمواهب الفنية سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب والقادرين على خلق أعمال فنية تسهم فى تهذيب الروح والارتقاء بالفكر والذوق.

المعرض يضم 60 لوحة فنية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بجودة ورقى اللوحات بالمعرض الذى يضم 60 لوحة فنية تعكس خبرة أعضاء هيئة التدريس ومواهبهم الفنية كما أبدى إعجابه بالمستوى الرائع الذى ظهر فى تنظيم المعرض، مؤكداً على أهمية ما تقوم به قصور الثقافة من خطوات في سبيل اكتشاف المواهب، وفتح أبواب مواقعها الثقافية للمواهب من أجل التعبير عن أنفسهم، وتقديم إبداعاتهم بشكل راقي.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور وجدى نخلة، استمرار تعاون كلية التربية النوعية مع قصر الثقافة فى تنظيم العديد من المعارض الفنية والمسابقات والفعاليات الهادفة إلى الاستفادة من خبرات الطرفين و تسليط الضوء على المواهب الفنية وإبرازها، ما ينعكس على رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في المجالات الفنية بوجه عام وزرع بذره الثقافة والفن في الشباب الذين هم الأساس في تنميه مصر والنهوض بها.