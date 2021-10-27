تطعيم 1650 عامل حفر بالخط الثالث للمترو بلقاح كورونا

صرح الدكتور محمود محمد حسن، مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث لأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، بأنَّه تمّ تطعيم 1650 عاملًا وأسرهم في أعمال المرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث، بلقاح فيروس كورونا.

التطعيم ضد كورونا 3 أيام أسبوعيا

وأوضح مدير الادارة الطبية بمشروع الخط الثالث لاعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، في بيان رسمي اليوم، أنَّه تمّ مضاعفة أيام تطعيمات العاملين وأسرهم ضد فيرس كورونا لتصل إلى 3 أيام أسبوعية، السبت والثلاثاء والخميس، في مقر الإدارة الطبية وباحد مواقع الشركة الفرنسية بمنطقة أبو رواش.

وأكّد أنَّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لا تدخر جهدًا لإمداد الشركة بالتطعيمات للعاملين، لافتًا إلى وجود 3 أنواع تطعيمات مختلفة فايزر، وسينوفارم وأسترازينكا.

خطة لتطعيم العاملين وأسرهم

وتابع مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث: «نستهدف خلال الفترة الحالية إنجاز تطعيم العاملين بحفر الخط الثالث وأسرهم باسرع وقت ضمن خطة الشركة للحفاظ على سلامة العاملين بأعمال الحفر حسب تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة».

وقال إنَّ الإدارة الطبية، تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع العاملين في أعمال الحفر، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ونوه مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث إلى أنَّ الإدارة الطبية، لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وبالتالي لا توجد أي حالات وفيات، وذلك بفعل تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بأعمال الحفر بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أنَّ الشركة الفرنسية حريصة كل الحرص على سلامة العاملين والفنيين والمهندسين من أي أخطار.