تشغيل القطارات الكورية الجديدة بالخط الثاني للمترو في نوفمبر

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن موعد تشغيل القطارات الكورية في الخط الثاني للمترو «المنيب - شبرا الخيمة»، قائلًا: «سيتم تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني للمترو في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وسيقدم خدمات مميزة لجميع مرتادي المترو».

وأوضح عبد الهادي أن التشغيل التجريبي للقطار الكوري ما زال مستمرا، للتأكد من عدم وجود أي معوقات أثناء تشغيله رسميا أمام الجماهير.

عبدالهادي: القطار الكوري مزود بكاميرات تليفزيونية في المقدمة للمراقبة المركزية للسكة

وقال عبد الهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكوري الجديد الذي سيتم تشغيله في الخط الثاني للمترو، له مواصفات عديدة مميزة، حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، كما أنه مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني قريبا.

وفي سياق مختلف، بدأت شركة RATP الفرنسية العالمية، التي تدير الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، التشغيل التجريبي لأحد القطارات الكورية، ضمن الـ9 قطارات التي وصلت خلال الفترة الماضية، حيث يتم التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب، للتأكد من عدم وجود أي معوقات قبل تشغيله رسميا أمام الجماهير بالخط الثالث للمترو، موضحة أنه سيتم توريد 32 قطارا كوريا مكيفا، ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، للعمل بالخط الثالث، إضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري بما يعادل 6.4 مليار جنيه.

الخط الثالث للمترو: تشغيل أحد القطارات الكورية تجريبيا استعدادا لانضمامه لجدول التشغيل اليومي

وقالت الشركة الفرنسية، إن القطارات الكورية الجديدة، بها شاشات «LCD» داخل العربات، لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وبأعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، مؤكدة تخصيص أماكن للكراسي المتحركة بالقطارات الكورية الجديدة، وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.