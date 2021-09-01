مستشار وزير الزراعة: 92% من أراضي الدلتا الجديدة صالحة للزراعة

قال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، إنه سيجري الانتهاء من زراعة مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة، خلال عامين، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه بعد الانتهاء من دراسات التربة في منطقة الدلتا الجديدة، وجدنا أن 92% من أراضيها صالحة للزراعة.

مشروع الدلتا الجديدة سيكون مشروعا تنمويا متكاملا

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية أية عبدالرحمن، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن مشروع الدلتا الجديدة عبارة عن عدة مشروعات وعلى رأسها مشروع «مستقبل مصر» وبالفعل جرت زراعة 200 ألف فدان وتنتج محاصيل زراعية بالفعل، كما ستجري زراعة مليون فدان في إطار مشروع زراعة 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة سيكون مشروعًا تنمويًا متكاملًا، يشمل الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني والداجني وكل ما يتعلق بالأنشطة الزراعية.

الرئيس السيسي يتابع بنفسه جميع المشروعات القومية

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي، يتابع الجهود المبذولة كل أسبوع، ويتفقد بنفسه جميع المشروعات القومية، وجميع الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لنجاح مشروع الدلتا الجديدة، كما أن وزارة الزراعة تبذل مجهودًا ضخمًا بالمشروع منذ شهر فبراير الماضي، وتجرى دراسات للتربة ونتابع المساحات الصالحة للزراعة بمساعدة الفرق البحثية من مراكز البحوث التابعة للوزارة والاستعانة بفرق بحثية من الجامعات المصرية.

زراعة مليون فدان جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، أن زراعة مليون فدان جديدة ستسهم بجزء في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهدف المشروع هو إنتاج أكبر قدر ممكن من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء وفول الصويا والمحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في عبور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وتوفير المواد الغذائية من الزراعة المحلية رغم تداعيات الجائحة عالميًا، والوزارة نجحت في التصدير للدول الأخرى وفتح أسواق جديدة.

وتابع: «فتح أسواق جديدة وتصدير منتجات زراعية عديدة دليل على أن مصر دولة قوية وقادرة على تخطي التحديات».