معاونو النيابة الإدارية دفعة 2014 يحلفون اليمين القانونية خلال أيام

97 من معاوني النيابة الإدارية دفعة 2014، بينهم 83 سيدة، يستعدون لحلف اليمين القانونية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر وزارة العدل بلاظوغلي.

تعيين 97 معاوناً من النيابة الإدارية دفعة 2014

حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية دفعة 2014، جاء بمناسبة صدور القرار الجمهوري، الذي حمل رم 498 لسنهة 2021، ونص على تعيين 97 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2014 من كليات الشرطة والشريعة والحقوق والقانون.

إجراءات وتشديدات، أصدرتها هيئة النيابة الإدارية لمعاوني النيابة الإدارية دفعة 2014، من بينها الالتزام بالحضور في الموعد المحدد في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل والموافق الثاني من شهر نوفمبر.

الالتزام بالزي الرسمي ووشاح النيابة الإدارية

وشددت هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي للسيدات والرجال على حد سواء، والمكون من بدلة سوداء وقميص أبيض، إضافة إلى الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

وأوضحت النيابة الإدارية في بيان سابق لها، أنه في حال التعذر في إيجاد الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، فإنه سوف يكون متوفر بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية في المنيل.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت أمس، القرار الجمهوري الخاص، بتعيين معاوني النيابة الإدارية دفعة 2014، مع قائمة بأسماء المعينين، والتي ضمت 38 معاونة سيدة مقابل 59 معاونا ًمن الرجال.

وجاء في نص القرار الجمهوري، الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاه، وموافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، بجلسته المنعقدة في الثامن من سبتمبر الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل، فإنه تقرر تعيين 97 من معاوني النيابة الإدارية دفعة 2014.

وكان مجلس القضاء الأعلى وافق على قبول طلبات خاصة بالسيدات على درجات رئيس محكمة أ و ب، وكذلك درجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن يقدم الملف في الفترة من 20 نوفمر حتى 9 ديسمبر.