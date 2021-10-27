إشادات بمسعف أنقذ طفلة مصابة بحروق في شمال سيناء: «شالها وجري بيها»

لحظات فارقة تفصل بين الحياة والموت يكون البطل فيها سرعة الوصول إلى مستشفى والمساهمة قدر المستطاع في إنقاذ روح مريض، وهو ما فعله مسعف في محافظة شمال سيناء عندما حمل طفلة صغيرة بين يديه، وهبط بها من سيارة الإسعاف مهرولا اتجاه المستشفى، وفي الوقت ذاته كان أحدهم يصور الواقعة بكاميرته، لينتشر الفيديو سريعا في عالم السوشيال ميديا ويلقى المسعف سيلا من الإشادات.

يقول مصور الفيديو إن سيارة الإسعاف عند اقترابها من المستشفى لم تستطع الوصول إلى المدخل بسبب زحام السيارات، وهو ما دفع المسعف لحمل الطفلة والجري بها، «المسعف اضطر للنزول من السيارة وحمل الطفلة على يديه وتحرك بها مسرعاً إلى داخل المستشفى لتقديم الطوارئ اللازمة له في أسرع وقت».

المسعف يدعى أحمد ثروت سلطان مقيم بمنطقة السبع آبار بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، ويعمل بمحافظة شمال سيناء.

المسعف: الطفلة مصابة بحرق كبير وكنت ابعد عن المستشفى 30 كيلو

يقول سلطان إنه أثناء عمله بنقطة الشهيد أحمد جلال في محافظة شمال سيناء، تفاجأ بسيدة تستغيث وتحمل على يديها طفلة في عمر العامين.

كانت الطفلة مصابة بحروق من الدرجة الثانية التهمت نحو 50% من جسمها، «تحركت مع السائق بأقصى سرعة إلى المستشفى التي تبعد عني حوالي 30 كيلو، وفور وصولي قرب المستشفى تفاجأت بزحام شديد قد يؤخر دخول السيارة حوالي ربع ساعة، فاضطررت للنزول من السيارة»، قالها سلطان.

أبلغ سلطان عمليات الاسعاف فور تحركه وتم التواصل مع المستشفى لتوفير طبيب أطفال وطبيب جراحة، «نزلت أجري ودخلت بالطفلة قسم الطوارئ وتم إجراء الطوارئ اللازمة لها».