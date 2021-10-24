قرارات عاجلة من محافظة شمال سيناء لمواجهة السيول والأمطار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استعداد مختلف أجهزة ومديريات المحافظة وخاصة مديرية الموارد المائية والري لموسم السيول والأمطار خلال فصل الشتاء.

وضع خريطة بالمناطق التي تتأثر بالأمطار في المحافظة

وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة على وضع خريطة بالمناطق التي تتأثر بالأمطار في مدن المحافظة، وطرق التغلب عليها.

محافظ شمال سيناء يطالب المديريات بالاستعدادات لموسم الأمطار

وطالب المحافظ مختلف الجهات والمديريات المعنية بحصر للمعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة، بجانب التنسيق بين مختلف الجهات والتنسيق أيضًا مع محافظات الجوار للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدي كل محافظة.

ووجه بتوزيع احتياجات الإيواء العاجل على مجالس المدن خاصة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وتفعيل خطة الوقاية من السيول والإنذار المبكر، والإخطار الفوري بأي تغيرات جوية.

صدور قرار جمهوري بتبعية قرية رأس النقب إلى محافظة جنوب سيناء

وأشار المحافظ إلى صدور قرار جمهوري بتبعية قرية رأس النقب في منطقة وسط سيناء إلى محافظة جنوب سيناء، لوجود مطار بالقرية لخدمة الرحلات السياحية خاصة القادمة من أوروبا لزيارة مناطق طابا ونويبع ودهب.

وحضر الجلسة كل من عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدلي اليماني، مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وسعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع رفح والشيخ زويد، ورؤساء مجالس المدن، ومديرو مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام.