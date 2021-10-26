شمال سيناء تتأهب لمواجهة موسم الشتاء

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعليمات للمديريات ومجالس المدن، بالاستعداد التام لمواجهة تداعيات الأمطار، خلال بيان نشرته العلاقات العامة بالديوان العام للمحافظة.

ووفقا للبيان، أكد المحافظ تحديد المناطق المحتمل أن تشهد بعض المشكلات حال هطول الأمطار، موضحا أن المحافظة تواصل خطة تطوير محاور العريش بساحل البحر بالشكل الملائم الذى يتناسب مع طبيعة المكان، إلى جانب إنشاء بيارات صرف صحي للمساعدة في تصريف مياه الأمطار بساحل بحر العريش.

تنسيق بين رؤساء الأحياء ومجلس المدينة لمواجهة الأمطار

وكان مجلس مدينة العريش، أكد على لسان العميد ماجد محمد أحمد، رئيس المدينة، أن هناك 5 مناطق تشهد تراكمات مياه وقت هطول الأمطار، وهى شارع البحر ومجلس المدينة وحديقة المالح والبريد والمطافئ القديم.

وأكد رئيس المجلس أن هناك تعاونا تامل بين رؤساء الأحياء والمناطق وشركة المياه لرفع أي رواكد للمياه وهذا ما حدث قبل قرابة أسبوعين حينما تساقطت الأمطار.

حصر المعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة

ووجه محافظ شمال سيناء خلال اجتماع المكتب التنفيذي بديوان عام المحافظة، مختلف الجهات والمديريات المعنية بحصر المعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة، بجانب التنسيق بين مختلف الجهات والتنسيق أيضًا مع محافظات الجوار للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدي كل محافظة، وتوزيع احتياجات الإيواء العاجل خاصة بمدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وتفعيل خطة الوقاية من السيول والإنذار المبكر، والإخطار الفوري بأية تغيرات جوية، وذلك من خلال مكتب مواجهة الكوارث بديوان عام المحافظة.