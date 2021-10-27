تغييرات بديوان عام محافظة شمال سيناء لتحديث وتيرة العمل

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عدد من التغييرات بديوان عام محافظة شمال سيناء.

وكشف مكتب العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء - فى بيان له - أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بتعيين، عبد الموجود عبد الرحيم محمد، مديرًا عامًا للمكتب الفني لمحافظ شمال سيناء، لمدة عام، بداية من مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أن القرار شمل تعيين أسامة عودة الشريف، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاستثمار والشئون الاقتصادية بديوان عام شمال سيناء، وخالد محمد عبد الله، مديرًا عامًا للشئون الزراعية بمديرية الزراعة بشمال سيناء.

جاء بعد الإطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدينة وعلي محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمدنية في محافظة شمال سيناء منذ عدة أيام.

عجلة البناء بدأت في الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان له أن التغييرات الهدف منها ضخ دماء جديدة، وإحداث تغييرات جوهرية فى العمل العام، موضحًا أن الجمهورية الجديدة تحتاج لتكاتف وبناء، مشيرًا أن التنمية العملاقة قد بدأت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولن تتوقف، وأن الفترة القادمة والحالية ستشهد مشروعات عملاقة.

وطالب المحافظ الجميع بتحمل مسؤلياته، وأنه لا مكان للتهاون أو المتهاونيين، وأن عمليات البناء والتعمير ستكون على أعلى مستوى، سواء فى العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، وتشمل مشروعات عمرانية ومشروعات زراعية وصناعية وتجارية.