محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الطرق والكباري

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، والمهندسة سلوى سامي، رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، نسب تنفيذ مشروعات الطرق والكباري الجارية بنطاق مركز الزقازيق.

وأوضح «غراب»، أنه جاري تنفيذ 9 مشروعات بنطاق المحافظة، بتكلفة مليار و738 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء مشروعات الطرق والكباري

وأكد المحافظ على مدير مديرية الطرق ورئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

استكمال رصف طريق «أبو الأخضر - العلاقمة»

و‏من جانبه، أشار المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق إلى أنه جاري تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق «أبو الأخضر - العلاقمة»، القطاع الأول، بطول 7 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الأعمال 70%، مشيراً إلى أن تلك الأعمال شملت إعادة رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.

رصف وازدواج طريق «الزقازيق - السنبلاوين»

وفي ذات السياق، أوضحت المهندسة سلوى سامي، رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وازدواج طريق «الزقازيق - السنبلاوين» بطول 17 كم، وبتكلفة 794 مليون جنيه، ليمثل محورا مروريا جديدا يربط بين محافظة القاهرة و«بلبيس - الزقازيق - السنبلاوين»، بطريق حر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%، مشيرة إلى أن المشروع يشمل 59 عملا صناعيا، يضم 24 كوبري و34 نفق و1 بربخ، ليربط الطريق بين محافظتي الشرقية والدقهلية، ويساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وأضافت رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق «بلبيس - شبين القناطر - القاهرة» بطول 405 أمتار وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان، مشيرة إلى أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبري ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.