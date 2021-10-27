«آمنة»: تطوير السكة الحديد في البحيرة بتكلفة 130 مليونا و200 ألف جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات في مجال السكة الحديد

وأشار محافظ البحيرة إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، حيث شهدت المحافظة تنفيذ 3528 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

تطوير السكة الحديد

وأكد المحافظ على أنه تم تطوير السكة الحديد خلال الفترة الماضية بتكلفة إجمالية 130 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم تطوير محطة قطار دمنهور بتكلفة 100 مليون جنيه وتطوير كوبري مشاة دمنهور بتكلفة 2 مليون و200الف جنيه وإنشاء كوبري مشاة الشهيد رامي حسنين بايتاي البارود بتكلفة 28 مليون جنيه.

نقله نوعية في السكة الحديد

وأشار أن مرفق السكك الحديدية شهد نقلة نوعية كبيرة على مستوى محافظة البحيرة خلال السنوات الماضية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.