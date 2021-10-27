إنشاء 4 مشروعات ثقافية في البحيرة بتكلفة إجمالية 104 ملايين جنيه

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، افتتاح 4 مشروعات ثقافية جديدة بتكلفة إجمالية 104 ملايين جنيه.

مشاريع قصور الثقافة

وشملت المشاريع: «قصر ثقافة دمنهور المقام على مساحة 1150 مترًا، بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه، قصر ثقافة وادي النطرون المقام على مساحة 4000 متر، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه».

وأشار المحافظ، في بيان، إلى إنشاء مركز ثقافة كوم الحاصل بالدلنجات، المقام على مساحة 415 مترًا، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مكتبة كفر الدوار العامة المقامة على مساحة 1100 متر، بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه جار إنشاء قصر ثقافة أبو المطامير على مساحة 1150 مترًا، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه.

أهمية مشروعات الثقافة

وأكد «آمنة»، أهمية تلك المشروعات الثقافية، التي ستضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كدار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفني ومكتبة مصر العامة بدمنهور، الأمر الذي سيسهم في خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والفكرية والسياسية والعلمية.