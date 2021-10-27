الرئيس الإيطالي: كورونا جدد الوحدة والتضامن بين شعوب الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن تجربة وباء كورونا، تظهر مرة أخرى أن التعاون والتعددية، أكثر الأدوات فعالية لمعالجة القضايا العالمية، وأنه درس لا ينبغي نسيانه، على سبيل المثال، في معالجة تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة.

المرحلة الأكثر حدة

وقال الرئيس الإيطالي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية: «إنه خلال المرحلة الأكثر حدة من أزمة كوفيد-19 كنا شهودًا لتطورات مهمة في عملية التكامل الأوروبي، وفي ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار الفيروس، أتيحت الفرصة لتجديد أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء وبين شعوب الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «ماتّاريلا»، أنه إدراكًا للقيم التي هي أساس المشروع الأوروبي، فإن عملية التكامل القاري مدعوة إلى أهداف جديدة، لذلك من الضروري تعميق التفكير بشأن المستقبل وتحديد التغييرات الضرورية التي يجب إجراؤها حتى تتمكن الأسرة الأوروبية من إثبات نفسها في مواجهة تحديات اليوم والغد.