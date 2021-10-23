«البحوث»: هناك بركان في إيطاليا يمكن أن يؤثر على مصر لكن بنسبة قليلة

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث، إن بركان لا بالما يشهد حالة فوران منذ شهرين وأثر على المغرب والجزائر وبعض دول أوروبا، ولن يكون له تأثير على مصر، ولكن هناك بركان في إيطاليا ومتوقع أن يؤثر على مصر، ولكن بنسبة قليلة، مطالبا رواد السوشيال ميديا بتحري الدقة قبل ذكر أي أحداث عن البيئة.

معدل الأبخرة سيكون قليلا

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن معدل الأبخرة والغازات التي ستأتي ستكون أقل من النسبة الخطيرة.

مصر لم تدخل حزام الزلازل

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث، أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، مبينا أن الزلزال الذي حدث مؤخرا، وقع في جزيرة كريت، ولكن شعر به بعض المصريين، لعمقه الكبير، وكانت فترة شعوره من 4 إلى 10 ثواني، ولم يكن له تأثيرا ضارا، مؤكدا أن الشبكة القومية للزلازل تعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وتصدر تقاريرا يوميا، تُرسل إلى مركز اتخاذ ودعم القرار بمجلس الوزراء، لكي يتم إبلاغ باقي الأماكن، بجانب إصدار دليل توعوي للمواطنين للتعامل مع الزلازل، مشيرا إلى أن زلزال عام 1992 كانت الخسائر فيه بسبب هرولة الأشخاص، مطالبة بالجلوس في المنزل تحت منضدة أو سرير لكي يؤمن الشخص حياته ويخرج بأقل الخسائر.

سكان القاهرة شعروا بزلزالين سابقين

وتعرضت مصر خلال 10 أيام إلى زلزالين، نتيجة حدوث زلزل في قبرص وكريت القريبتين من مصر، مما جعل سكان القاهرة يشعرون بالزلزال لثوانٍ معدودة دون وقوع خسائر في الأرواح.