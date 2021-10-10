فيفي عبده تنظم «كورس» للرقص الشرقي في إيطاليا

بدأت الفنانة فيفي عبده، في تنظيم دورات تدريبية في إيطاليا، لتعليم فنون الرقص الشرقي، وذلك في أول ظهور فني لها بعد تماثلها للشفاء.

ونشرت فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة ومقاطع مصورة لها على هامش تدريبها الفتيات هناك، لفنون الرقص الشرقي، وذلك وسط ترحيب شديد لها، إذ جرى استقبالها في القاعة وسط تصفيق حار.

فيفي عبده تشارك في في مهرجان «قشطة رقص»

وكانت الفنانة فيفي عبده، وصلت إلى إيطاليا قبل يومين تقريبًا، للمُشاركة في مهرجان «قشطة رقص»، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فور وصولها، مُعلقة عليه بقولها: «مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم».

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: «مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».

فيفي عبده: «أنا بتحسد بسبب رقصي»

وتصدرت فيفي عبده منذ أيام التريند، بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، كشفت من خلال اللقاء العديد من أسرار حياتها.

وكشفت فيفي عبده، عن وجود أعمال وأسحار في منزلها، قائلة: «أنا بتحسد بسبب رقصي، بس أنا بحبه، زي ما بحب الكلمة الحلوة».

وتابعت: «بحب الرقص جدًا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».