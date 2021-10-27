المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بسرقة «توك توك» وهاتف في سطو مسلح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السطو المسلح على سائق توك توك وسرقة مركبته وهاتفه الجوال بمركز فاقوس.

بلاغ بتعرض سائق توك توك لسطو مسلح وسرقته

تعود أحداث القضية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 667 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام كل من «محمد. ح. ح. ح»، 32 سنة، بواب ومقيم بفاقوس، و«محمود. ا. ز»، 28 سنة، سائق توك توك ومقيم بأبوكبير، و«هشام. م. م. ع»، 21 سنة مكوجي ومقيم بالقاهرة و«محمد. ع. ع»، 42 سنة، بواب ومقيم بالقاهرة، و«مصطفى. أ. ز. ع»، 21 سنة، سايس ومقيم بالقاهرة، بتهمة السطو المسلح على «عبدالرحمن. م. ذ. ع»، 35 سنة، ومقيم بقرية رصيد مركز فاقوس، سائق توك توك، وذلك عن طريق الإكراه بأن قاموا باستيقافه وإشهار سلاح أبيض «مطواة» وسلاح ناري «طبنجة» صوبه، وتمكنوا من سرقة دراجته الآلية وهاتف جوال.

استدراج المجني عليه بزعم توصيله

وأفاد المجني عليه، إن المتهمين الأول والثاني استدرجاه بزعم توصيلهما لقرية الكفرية، وحال وصولهم قام المتهمين من الثالث إلى الخامس باستيقافهم والتعدي عليه بالضرب، مشهرين صوبه السلاح وتمكنوا من سرقته ولاذوا بالفرار.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.