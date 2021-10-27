تعرف على شروط مشاركة الناشرين بمعرض القاهرة الدولي في الدورة الـ53

شهور قليلة تفصلنا عن افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022، والمقرر إقامة دورته الـ53 المقرر فى الفترة من 26 يناير ولـ6 فبراير 2022، وبدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب في تلقى طلبات المشاركة لجميع دور النشر، عبر المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب، بداية من يوم الأحد الماضي ويستمر حتى 18 نوفمبر المقبل، وحددت الهيئة في كراسة الشروط مجموعة من الشروط ننشرها في النقاط التالية:

شروط المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

-أن يكون الناشر مسجلا في اتحاد الناشرين العرب أو الاتحاد الإقليمي للدولة على أن يتم تقديم خطاب بتاريخ حديث من الاتحاد يفيد قيده بالاتحاد التابع له، وليس عليه أحكام قضائية تتعلق بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ويجوز غير الأعضاء من للمؤسسات الدولية غير المصرية والحكومية المصرية.

2- بالنسبة لمكتبات سور الأزبكية يجب أن تكون المكتبة مسجلة في جمعية مكتبات سور الأزبكية على يتم تقديم خطاب بتاريخ حديث من الجمعية يفيد قيده بالجمعية التابع لها، وليس عليه أحكام قضائية تتعلق بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

3- أن تشكل الكتب الحديثة الصادرة عام 2021م 2020، نسبة 25% على الأقل أو ثلاث سنوات بنسبة 50% من الكتب المعروضة مع وجود بضاعة حاضرة للتسليم.

4-يعرض المشترك إنتاجه فقط من الكتب والمطبوعات، وله الحق في عرض كتب أو إصدارات دار نشر أخرى غير مشتركة في المعرض، بحد أقصى اثنان دار نشر أعضاء في الاتحاد الإقليمي بموجب توكيل رسمي من كل دار، مبينًا به عناوين الكتب وعدد النسخ وخطاب من اتحاد الناشرين الإقليمي، على أن تقدم هذه التوكيلات لإدارة المعرض قبل بداية المعرض بشهر.

5 ـ عند عرض أو بيع كتب أو مطبوعات تتعلق بالعقيدة الإسلامية قادمة من خارج جمهورية مصر العربية، تقع المسئولية على عاتق دار النشر؛ حيث إن الكتب تعرض على الأجهزة الرقابية في منافذ الدخول.

6 ً ـ يقدم الناشر أو المشترك إقرارا بعدم صدور أي أحكام قضائية ضده تثبت إدانته في قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو قضايا تزوير خاصة بالنشر أو الاعتداء على حق المؤلف أو أية عقوبة مخلة بالشرف، فضًلا عن إقرار بعدم توقيع عقوبة جزائية ضده من قبل اتحاد الناشرين العرب أو الاتحاد الإقليمي التابع له.

مسؤولية صاحب الدار

7ـ يكون صاحب الدار دون غيره مسئولا مسئولية كاملة عن أي أعمال أو تصرفات غير مشروعة تصدر منه أو ممن يتبعه، ويكون مسئولا وحده عن تعويض هذه الأضرار دون أدنى مسئولية على الهيئة أو إدارة المعرض في ذلك.

8 ـ المراعاة الكاملة لحرية الفكر والإبداع، مع مراعاة المبادئ التي يقرها القانون المصري، بما لا يخالف أحكامه المقررة.

9 ـ الخضوع الكامل للقوانين المصرية كافة ذات الصلة.

10- يتم تسليم الأجنحة للمشتركين قبل يومين من الافتتاح، ويكون العمل خلال 24 ساعة في اليوم، ويلزم المشترك بالمحافظة التامة على الجناح الخاص به وتسليمه للهيئة بحالته وقت تسلمه (بعد انتهاء أخر يوم للمعرض وفي خلال 24 ساعة على أقصى تقدير، ويكون مسئوًل مسئولية تامة عن نقل محتويات الجناح خارج الصالة، وفي حالة تأخره بعد هذه الفترة يتم تحميله النفقات الناجمة عن ذلك كافة.

11- لا بد من عرض الكتب للجمهور، ويمنع منعا باتا تخزين الكتب أو الكراتين داخل الجناح، وفي حالة المخالفة يتم غلق الجناح لحين إزالة المخالفة، مع توقيع الغرامة المقررة بلائحة الجزاءات.

2 ـ سداد قيمة الاشتراك قبل افتتاح المعرض، ويجوز دفع 50 % بعد موافقة الإدارة على الاشتراك على أن يتم سداد باقي القيمة بحد أقصى 1 فبراير 2022، وفي حالة عدم الالتزام سيتم دفع الغرامة المقررة بفوائد التأخير، وسيمنع من الاشتراك في المعرض لحين سداد المديونية بالغرامة المقررة، وسيتم إبلاغ اتحاد الناشرين العرب والاتحاد الإقليمي بالعقوبة.

13 ـ رفع نسخة من الـCD محمل عليها قائمة الكتب الخاصة بالدار ملف ايكسيل «Excel» مستوفية أرقام الإيداع واسم الكتاب واسم المؤلف والتصنيف والسعر بالجنيه المصري وسنة الإصدار، وفي حال عدم الرفع حتى آخر ديسمبر 2021 يلغى اشتراكه.