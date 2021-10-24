تعرف على موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الملامح الرئيسية للدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والمقرر انطلاقه بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث أعلنت الوزارة فتح باب التقدم لاشتراك الناشرين في الدورة المرتقبة، ابتداء من اليوم وإلى 18 نوفمبر المقبل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية فقط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أنه لن يتم قبول طلبات الناشرين المرسلة يدويًا، مشيرة إلى أنه سوف يقبل جميع الناشرين للمشاركة في الدورة المقبلة.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وأعلن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات صحفية، أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، ستقام في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وستحل اليونان ضيف شرف المعرض.

وتابع الحاج، أنه جرى التنسيق لاستضافة اليونان، خلال لقاء مع ممثلي اليونان أمس الأول على هامش فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وقالت الوزارة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 سيشهد توسعات في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات، الأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين، والثالثة ستكون صالة العرض الرئيسية للناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي، والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.

ودعت هيئة الكتاب الناشرين حول العالم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وقالت الهيئة عبر المنصة «انضم لأكبر تجمع لدور النشر معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 53، والذي يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، يزور المعرض حوالي 2 مليون شخص سنويًا».

وأقامت وزارة الثقافة الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب «الدورة الاستثنائية» في الفترة من 30 يونيو 2021 إلى 15 يوليو 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت الدورة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بالرغم من تحديد نسبة الزوار بسبب ظروف كورونا آنذاك، حيث شهدت الدورة مليوناً و700 ألف زائر لأرض المعرض.