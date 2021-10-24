ألمانيا تشيد بتطور معرض القاهرة الدولي للكتاب..والهيئة تدعوها للمشاركة

عقد اجتماع رسمي حضره دكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب ويورجين بوس، المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، وكلاوديا كايزر نائبة مدير معرض فرانكفورت، ضمن فعاليات مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والسبعين.

وقدم الدكتور هيثم الحاج علي، التهنئة للجانب الألماني على إقامة المعرض في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وكونه المعرض الأول بعد جائحة كوفيد 19، ومن جانبه رحب الجانب الألماني بالمشاركة المصرية بالمعرض والتي تشهد تطورا لافتا خلال السنوات الماضية.

إشادة ألمانية ببرامج معرض القاهرة الدولي للكتاب

كما أشاد الجانب الألماني، بالتطور الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ يوبيله الذهبي والذي حقق نقلة نوعية به تعد بداية عهد جديد للمعرض، مشيراً إلى أهمية البرامج المهنية كالبرنامج المهنى للناشرين والذي يضم ناشرين من مختلف دول العالم، ما يدعم صناعة النشر وأحدث ما توصلت إليه في انحاء العالم.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث ودراسة الأفكار والسبل التي يمكن البناء عليها للتعاون المستقبلي والتبادل الثقافي بين البلدين، ووجه الدكتور هيثم الحاج علي، الدعوة للجانب الألماني للحضور والمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة والمقرر انعقادها في 26 يناير 2022.