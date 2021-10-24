اليوم.. فتح باب المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

تبدأ الهيئة العامة للكتاب اعتبارا من اليوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، استقبال طلبات اشتراك الناشرين في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة المرتقبة، ويستمر استقبال طلبات الناشرين إلكترونيا على موقع المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب، حتى يوم 18 نوفمبر المقبل، وأعلنت وزارة الثقافة أنه سيتم استيعاب كل الناشرين الراغبين بالمشاركة فى الدورة 53.

ملامح الدورة المقبلة من معرض الكتاب

وسيتم لأول مرة تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كل الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي، فضلا عن الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «إن التجهيزات للدورة القادمة بدأت منذ انتهاء الدورة الماضية 52، التي انعقدت في يوليو 2021»، والتقديم متاح من خلال المنصة الإلكترونية فقط من هنا

وأكد أنه لن تقبل الطلبات المسلمة باليد، موضحا أن المعرض المقبل سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات، الأولى والثانية للناشرين المصريين، والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي، والرابعة لناشري كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية، إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.

وفي سياق متصل أقام رئيس هيئة الكتاب، خلال تمثيل مصر في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حفل استقبال استضافة ممثلى الدول المشاركة بفرانكفورت، وذلك بهدف تفعيل التبادل الثقافي بين مصر وهذه الدول، والعمل على تقوية العلاقات الثقافية بين مصر ودول أفريقيا، وكذلك دول أمريكا اللاتينية.

كما استقبل، في الحفل، الجانب اليوناني لتنسيق مشاركة اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته المقبلة.