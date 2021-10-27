هل تتأثر البلاد بسقوط أمطار غزيرة في نوفمبر؟.. الأرصاد الجوية تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن سيناريو متوقع لحالة استوائية مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن كثرت تساؤلات المواطنين عن تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة في مطلع نوفمبر المقبل.

وأشارت الهيئة، أنّه بالفعل رصدت النماذج العددية، لحالات مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد، ولكن يتم تحديثها والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميًا من قِبل النماذج العددية.

البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي

وأضافت الهيئة، أنّ البلاد تتأثر في هذا الوقت من كل عام تقريبًا بامتداد منخفض السودان الموسمي، وتعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف؛ وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

أما عن الحالة القادمة، أوضحت الهيئة أنّ الكثير من المحافظات والمدن الشمالية، تتعرض لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، علمًا بأنّ الحالة الجوية في مجملها متوسطة الشدة على معظم الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وفق البيان الصادر عن الهيئة، سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا.

كما أشار الخبراء إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 19

السلوم 25 14

سيوة 28 17

بورسعيد 27 23

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 27 19

رفح 26 20

رأس سدر 27 18

نخل 25 10

نويبع 28 23

طابا 26 20

كاترين 26 11

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 20