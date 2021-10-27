مؤشرات البورصة تغلق على تراجع.. وارتفاع وحيد لـ«الثلاثيني»

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع، فيما نجح المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» في الحفاظ على الاتجاه الصاعد، إذ ارتفع وحيدًا بنسبة 0.96%، بعد إغلاقه عند مستوى 11364.2 نقطة، وبدعم من بعض الأسهم القيادية.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وعن مؤشرات البورصة، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.54%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2249.08 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3230.02 نقطة متراجع بنسبة 0.5%، وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.02%، ليغلق الجلسة عند 2079.89 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 532.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 42.442 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 197 سهمًا، إذ ارتفع 61 سهمًا، فيما انخفض 89 أخرى، واستقر 47 سهمًا دون تغيير.

التباين يسيطر على المؤشرات

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، سيطر الأداء المتباين والأداء السلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وجاء ارتفاع المؤشر الرئيس «ايجي اكس30» بنهاية تعاملات اليوم، بدعم من بعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع، واستقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200 يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400.

وأضاف «عيد» أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح للأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي من قبل المؤسسات المالية، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي اكس70»، فقد شهد هبوط حاد منذ بداية الجلسة مع كسر مستوى الدعم الرئيسي له وهو 2200 ثم قلص من خسائره الصباحية، بضغط من من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت هبوط حاد منذ بداية الجلسة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر.

وأضاف أنه في حالة استمرار الأداء السلبي لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يتجه المؤشر «ايجي اكس70» لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200، أما في حالة انخفاض حدة الهبوط والعودة مرة أخرى إلى الصعود وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي حققت مستويات متدنية جدا يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2300 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا والمدرجة في مؤشرات البورصة المصرية، تصدّر سهم «الملتقي العربي للاستثمارات» الارتفاعات بنسبة 19.6%، ليبلغ مستوى 2.87 جنيه، تلاه سهم «المصرية لتطوير صناعة البناء» بنسبة 17.7% عند سعر 0.406 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «العربية للخزف - سيراميكا ريماس» مرتفعًا بنحو 15.2%، بالغًا مستوى 3.34 جنيه.

وتصدر سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 19.99% ليتراجع عند سعر 18.97 جنيه، تلاه سهم «العربية للصناعات الهندسية» بنسبة 19.93% عند مستوى 2.17 جنيه، وحل ثالثًا سهم «العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير» بنسبة 17.2% متراجعًا عند مستوى 34.1 جنيه.

رأس المال السوقي وفئات المستثمرين

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 1.7 مليون جنيه للمصريين، و13 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 14.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 741.325 مليار جنيه، بخسائر 1.349 مليون جنيه.