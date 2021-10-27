ضبط 23 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط تعاقد في يومين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة، من ضبط 23 ألف و44 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار يومين، وحُررت المحاضر اللازمة واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كيفية حساب غرامة سرقة التيارالكهربائي

وحددت شركات توزيع الكهرباءعلى مستوى جميع المحافظات طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي، كالتالي:-

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تعادل ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا.

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير تعادل 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

- في حال تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي حُرر يتم تحويل المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

- إذا تمّ تحويل المحضر للنيابة يتمّ تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

- في حال تكرار السرقة وتحرير محضر آخر يتمّ تغليظ العقوبة.

آليات الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الطرق والآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها على مستوى المحافظات للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، حفاظا علي حق الدولة والمواطن معا، وهي كالتالي:

- يمكن الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي من خلال الاتصال على الخط الساخن 121.

- يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

ويمكن ملء البيانات الآتية:-

- اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».

- آخر خطوة تتمثل في إدخال بيانات المُبلغ وهذه الخطوة اختيارية.

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

- إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

complaints@egyptera.org.