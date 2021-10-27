وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير المنشآت الطبية بالحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، المنشآت الصحية التي يجري تطويرها بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمنشآت الطبية

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور علي وحدة طب الأسرة بعزبة «المناجاة الصغرى»، ووحدة طب الأسرة في «الشيخ بشير»، تابع خلالها أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمنشآت الطبية، ونسب التنفيذ، ووجه وكيل الوزارة مقاول المشروع بعمل استراحات لائقة للمواطنين، مع عمل صرف لغرف النفايات الطبية الموجودة بهذه الوحدات.

عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام العمل

كما اطمأن وكيل صحة الشرقية على عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام العمل، والتأكد من المساحات المتوفرة بما يتناسب مع التصميمات والمعايير الإنشائية للمنشآت الطبية، لتطبيق نموذج التأمين الصحي الشامل بهذه الوحدات، ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في الريف المصري.

كما لفت «مسعود» إلى الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي، تخطت أكثر من 500 مليون جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.