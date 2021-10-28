حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مواليد برج الجوزاء دائما التأقلم مع الظروف المحيطة المختلفة، والتعامل معها، فضلا عن أنّ مواليد البرج يميلون إلى المغامرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك وقد تقوم بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.