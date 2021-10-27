حظك اليوم الأربعاء 27-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنال توقعات حظك اليوم وعلم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية، وهذا لجميع الأبراج منها برج الدلو والحوت.

وتقدم «الوطن» في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج الحمل 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 27-10-2021 على الصعيد المهني

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد يتسبب لك اليوم في مستجدات أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتشوش.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية كي تتواصل بصورة أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الأسد 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 27-10-2021 على الصعيد المهني

الفرصة سانحة لتنمية أعمالك وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج العذراء 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس قد يدفعك للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الميزان 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف.

حظك اليوم برج العقرب 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو بمنزلي المال وعليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم برج القوس 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجدي 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 27-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابق متحفظا.

حظك اليوم برج الدلو 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بعلاقات هادئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحوت 27-10-2021 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت 27-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يمنحك سحرا وطاقة عاطفية وقد تلمس قلب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.