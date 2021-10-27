مع قرب عودة العمرة للمصريين.. شروط وحدود تدبير الريال السعودي بالبنوك

منذ إعلان المملكة السعودية عن فتح المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة بكامل طاقتهم الاستيعابية أمام المصلين، إلى جانب تشغيل المطارات السعودية، يستعد المصريون للعودة إلى رحلات العمرة قريبًا، إذ من المتوقع وفق الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن يكون ذلك في نهاية شهر ديسمبر المقبل أو بداية يناير 2022.

ومع عودة رحلات العمرة، يزداد الطلب على الريال السعودي سواء في البنوك أو شركات الصرافة، إذ يتيح بعض البنوك تدبير العملة السعودية سواء للعملاء أو غير العملاء بما يتوافق مع تعليمات الحد الأقصى لصرف العملة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وحدود تدبير الريال السعودي في بعض البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية تدبير نحو 1000 ريال سعودي لعملاء وغير عملاء البنك، وفي حال طلب مبالغ أكبر يتم التوجه إلى شركات الصرافة التابعة للبنك لتدبير احتياجاته دون حد أقصى.

بنك مصر

أما في بنك مصر، يتم استبدال العملة بغرض العمرة، وذلك بما يعادل نحو 1000 دولار سواء لعملاء وغير عملاء البنك، وفي حال طلب مبالغ أكبر يتم تدبيرها من خلال شركات الصرافة التابعة للبنك دون حد أقصى.

بنك القاهرة

فيما يتيح بنك القاهرة إمكانية تدبير نحو 3 آلاف ريال سعودي بغرض العمرة سواء لعملاء وغير عملاء البنك، وذلك بمجرد تقديم صورة من تأشيرة و تذكرة السفر وكذلك جواز السفر.

جدير بالذكر، أنّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية شاملة تذكرة الطيران، ستبدأ من 20 ألف جنيه فيما أعلى، ومن المتوقع أن تلجأ المملكة لتحديد كوتة عددية لمعتمري كل دولة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك بحسب تصريحات عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.